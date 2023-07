Ariana Grande gratuliert "Victorious"-Co-Star zum Geburtstag

Ein erstes Lebenszeichen! Die Sängerin Ariana Grande (30) findet sich derzeit in einem großen Medienrummel wieder: Nachdem ihr eine Affäre mit ihrem "Wicked"-Co-Star Ethan Slater (31) nachgesagt worden war, hatte dieser vor Kurzem sein Ehe-Aus verkündet. Ariana muss sich seitdem anhören, es auf vergebene Männer abgesehen zu haben. Bislang schweigt die Beauty zu dem Drama und meldet sich jetzt mit einem unschuldigen Social Media-Post zurück: Sie gratuliert ihrer ehemaligen Serienkollegin Elizabeth Gillies (30) zum Geburtstag!

In ihrer Instagram-Story teilt Ariana ein Selfie von sich und ihrer einstigen "Victorious"-Kollegin Liz, die ihren 30. Geburtstag feierte. Dazu schreibt die "thank u, next"-Interpretin: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die schönste, brillanteste, talentierteste und lustigste Person, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Du hast mein Herz in den letzten 16 Jahren so unfassbar glücklich und ganz gemacht. Absolut alles und auch absolut nichts hat sich geändert. Ich liebe dich mehr als Worte es ausdrücken können und ich hoffe, wir können in jedem Leben beste Freunde sein."

Die Freundschaft der beiden Stimmwunder geht bis in ihre Teenagerjahre zurück, als sie sich am Broadway kennengelernt hatten. Später hatten sie dann für die Nickelodeon-Show "Victorious" in insgesamt vier Staffeln gemeinsam vor der Kamera gestanden. Für das Musikvideo von Arianas Ausnahmehit "thank u, next" war Liz damals extra von Atlanta nach Los Angeles gereist, um darin mitspielen zu können.

Getty Images Elizabeth Gillies und Ariana Grande im Jahr 2011

arianagrande Elizabeth Gillies und Ariana Grande im Jahr 2022

lizgillz Elizabeth Gillies und Ariana Grande im Jahr 2019

