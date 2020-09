Große Trauer um Michael Lonsdale (✝89)! Der Franzose machte sich vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren einen großen Namen als Schauspieler. International bekannt wurde er durch sein Mitwirken in Filmen wie "Der Schakal" oder "Mainstream". Den meisten Zuschauern dürfte er aber wohl durch seine Rolle als Sir Hugo Drax, James Bond' Erzfeind in "Moonraker" sein. Doch nun erreicht seine Fans traurige Nachrichten: Michael ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Wie Michaels Agent Olivier Loiseau gegenüber AFP bestätigte, sei der Filmstar in seinem Zuhause in Paris aus dem Leben geschieden. Nähere Details zu seinem Tod sind bislang allerdings noch nicht bekannt. Im Netz nahmen bereits zahlreiche Fans von Michael Abschied – unter anderem auch die Hinterbliebenen seines ehemaligen Schauspielkollegen Roger Moore (✝89), der in "Moonraker" die Hauptrolle spielte. "Es ist schrecklich traurig, zu erfahren, dass Michael Lonsdale heute verstorben ist. Als Hugo Drax war er ein charmanter und kultivierter Gegner von 007", hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account des 2017 verstorbenen Londoners.

Michael wurde für seine schauspielerischen Leistungen mehrfach ausgezeichnet. 2011 erhielt er für seine Rolle Luc in "Von Menschen und Göttern" gleich zwei französische Filmpreise, den César und den Prix Lumières. Für seine Rolle in "Schakal" wurder er 1973 für den BAFTA-Award nominiert.

Michael Lonsdale, Schauspieler

Michael Lonsdale im Februar 2011 in Paris

Michael Lonsdale, Filmstar

