Krystal Forscutt (34) teilt ihr neues Mutterglück! Der Reality-Star erwartete bereits ihr drittes Kind und teilte in der letzten Zeit regelmäßig Fotos der Schwangerschaft im Netz. Dabei setzte die Schauspielerin ihren Babybauch immer schön in Szene und verzückte damit ihre Fans. Gestern kündigte sie schließlich an, dass die Geburt bevorstehe. Und am 25. September erblickte dann ihr Sohn Huska Hipwell das Licht der Welt.

Die erfreulichen News teilte sie auf ihrem Instagram-Account. Hier postete die Influencerin ein Video in schwarz-weiß, das sie in verschiedenen Situationen mit dem Neugeborenen zeigt. Sogar beim Stillen sieht man sie hier kurz. Dazu schrieb sie den Namen und das Geburtsdatum des Kindes sowie die Hashtags "Neugeborenes" und "Mein Junge". Die frischgebackene Mutter und ihr Sohn seien außerdem wohlauf.

Ihre Fans waren sofort hin und weg von dem positiven Update und überschütteten die Ex-Big Brother-Teilnehmerin mit Lob. "Glückwunsch an die wundervolle Familie zu eurem kleinen Schatz. Er kann sich glücklich schätzen, von dir geliebt zu werden", kommentierte eine Followerin. Eine andere war schon ganz ungeduldig und merkte an: "Oh endlich! Ich habe schon darauf gewartet und freue mich, dass er endlich da ist."

Instagram / krystalhipwell Krystal Forscutt im Jahr 2020

Instagram / krystalhipwell Krystal Forscutt im Jahr 2020

Instagram / krystalhipwell Krystal Forscutt, Reality Star

