So sah Krystal Forscutts (34) Body nach und während ihrer Schwangerschaft aus! Momentan erwartet die einstige Kandidatin des australischen Big Brother-Formats ihr drittes Kind. In den sozialen Medien versucht die Influencerin, ihre Schwangerschaft dabei möglichst realistisch darzustellen. Ihren Followern verriet sie bisher unter anderem, warum Schwanger-Pics im Netz manchmal so glamourös wirken. Jetzt teilte Krystal ein Vorher-Nacher-Pic, um zu verdeutlichen: Diese enormen Veränderungen macht ein schwangerer Körper durch!

Die beiden Instagram-Schnappschüsse zeigen die 34-Jährige jeweils, wie sie sieben Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes aussah und im siebten Monat ihrer dritten Schwangerschaft aussieht. Auf beiden Bildern hält sie ihr Töchterchen Nakoda. "Mein Gott, ich vermisse diese kleinen Arm- und Beinröllchen von ihr", wurde die Fitness-Trainerin wehmütig. Das Tragen ihres Kindes habe ihre Oberkörpermuskulatur spürbar verbessert, erzählte die Mutter. "Ich habe in letzter Zeit aber wirklich Mühe, sie herumzutragen", gab sie weiter an.

Im März verkündete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Neil Hipwell im Netz, dass sie ein drittes Kind erwarten – damit ging ein großer Traum für das Paar in Erfüllung: Zuvor habe sie Daily Mail zufolge zwei Fehlgeburten erlitten. Verfolgt ihr Krystals Reise im Netz? Stimmt in der Umfrage unter unserem Artikel ab!

Instagram / krystalhipwell Krystal Forscutt im Jahr 2020

Instagram / krystalhipwell Krystal Forscutt im Jahr 2020

Getty Images Krystal Forscutt im Jahr 2008



