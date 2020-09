Ihm platzt aber ganz schön der Kragen! Melanie Müller (32), Don Francis, Filip Pavlovic (26) und Alexander Molz (25) stehen kurz vor dem Finale von Like Me – I'm Famous. Vor allem Alex war in den vergangenen Folgen immer eher der ruhige, hatte er sich nicht so schnell aus der Reserve locken lassen. Doch in der heutigen Folge riss auch bei ihm der Geduldsfaden – Alex flippte bei "Like Me – I'm Famous" völlig aus, aber warum?

Der Übeltäter für seinen Ausraster ist schnell gefunden: Melli ist seit vergangener Folge für den Köln 50667-Star ein rotes Tuch. Für ein Spiel wurden die beiden zusammen in ein Team gesteckt. Die 32-Jährige machte aber von Anfang an klar, dass sie sich nicht sonderlich gut in dieser Challenge anstellen wird, da sie Alex keine Extra-Likes gönnt – und das war auch dem Serien-Darsteller bewusst. "Melanie ist eine der hinterhältigsten Menschen hier im Haus", so Alex trocken. Und damit nahm der Streit seinen Lauf...

"Ich werde mit dir nicht spielen. Guck mich nicht an", schrie er die Ballermann-Sängerin an. Melli konnte das aber nicht auf sich sitzen lassen: "Du reißt dich jetzt mal zusammen, du Zwerg!" Zu viel für Alex, der richtig aus seiner Haut fuhr. "Was willst du von mir? Denkst du, ich lass mir auch nur irgendetwas von dir sagen?", polterte der 25-Jährige weiter. Findet ihr, Alex hat übertrieben? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Don Francis, Melanie Müller, Alexander Molz und Filip Pavlovic bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Molz bei "Like Me – I’m Famous"

