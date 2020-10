Traurige Neuigkeiten aus Hollywood! Clark Middletons ist verstorben. Seine Karriere in der Filmindustrie begann, als er 1983 seine erste Rolle in der Comedyserie "American Playhouse" ergatterte. Nach diesem ersten Engagement folgten viele weitere Jobs. Der Schauspieler verkörperte sogar Ernie in Quentin Tarantinos (57) Kultklassiker "Kill Bill Vol. 2" sowie eine Figur in der Hit-TV-Serie "Twin Peaks". Jetzt wurden allerdings erschütternde Nachrichten bekannt: Clark starb im Alter von 63 Jahren am West-Nil-Virus.

Seinen Tod bestätigte seine Frau Elissa Middleton gegenüber Variety. In einem rührenden Statement schreibt sie: "Schweren Herzens verkünden wir das Ende eines Lebens, das es unbedingt verdient hat, gefeiert zu werden. Clark Tinsley Middleton, 63 – ein geschätzter Schauspieler, Schriftsteller, Regisseur, Lehrer, Held, Ehemann, Vorbild und Freund." Die Göttergattin des "Snowpiercer"-Darstellers erzählt weiter, dass ihre bessere Hälfte am 4. Oktober in ihrem Zuhause in Los Angeles an den Folgen des Virus – für das es weder ein Heilmittel noch einen Impfstoff gebe – verstarb.

"Clark war eine wundervolle Seele eines Menschen, der sein ganzes Leben lang Limits trotzte", teilt Elissa in ihrer Stellungnahme mit. Der "Birdman"-Star machte sich außerdem seit Jahrzehnten stark für Menschen mit Behinderungen. Dieses Engagement stammt daher, dass bei ihm selbst eine rheumatoide Arthritis, eine entzündliche Gelenkerkrankung, diagnostiziert wurde.

Anzeige

Getty Images Clark und Elissa Middleton bei der "Snowpiercer"-Premiere in L.A. im Juni 2014

Anzeige

Getty Images Clark Middleton bei der "Heaven Knows What"-Premiere in NYC im Mai 2015

Anzeige

Getty Images Clark Middleton bei einem Event in NYC im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de