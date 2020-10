Große Trauer um Yessenia Alvarado! Die Mexikanerin machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Model. Vor wenigen Wochen geriet sie jedoch nicht wegen ihres Jobs, sondern wegen eines beunruhigenden Vorfalls in die Schlagzeilen: Yessenia wurde am 18. August von mehreren bewaffneten Männern entführt und galt seitdem als vermisst. Kurz danach sollen sich die Unbekannten bei ihrer Familie gemeldet und Lösegeld gefordert haben. Nähere Hintergründe der Tat waren bislang nicht bekannt. Doch nun ist klar, was der 24-Jährigen widerfahren ist: Sie wurde ermordet!

Wie die Staatsanwaltschaft des mexikanischen Bundesstaates Sonora unter anderem auf Twitter bekannt gab, seien im Rahmen einer Suchaktion in der Gemeinde Cajeme auf einem Grundstück sechs Leichen gefunden worden – unter anderem auch Yessenias. Sie habe zunächst anhand ihrer Kleidung und später durch einen DNA-Test identifiziert werden können. Darüber hinaus sollen drei Verdächtige festgenommen worden sein, die mittlerweile in Untersuchungshaft sitzen.

Yessenia hinterlässt einen fünfjährigen Sohn. Um ihn wird sich nun ihr Bruder Juan Carlos Alvarado Rivera kümmern, wie dieser in einem Facebook-Post schrieb. "Er wird dich so sehr vermissen, aber wir werden ihn immer daran erinnern, was für eine wunderbare Mutter du warst", erklärte er in Gedanken an seine Schwester.

Yessenia Alvarado, Model

Yessenia Alvarado im August 2019

Yessenia Alvarado im Mai 2019

