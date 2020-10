Ab aufs Sofa! Pünktlich zur kalten Jahreszeit liefert Netflix wieder Nachschub für das gemütliche Seriengucken im kuscheligen Wohnzimmer. Schon in diesem Monat gab es für die Nutzer reichlich neue Inhalte. Jetzt kündigte der Streamingdienst an, dass sich die Zuschauer auch auf den Winter freuen können. Denn von Ende Oktober bis zum Jahresende werden mehrere neue Weihnachtsfilme und Serien laufen. Promiflash stellt euch die Leckerbissen vor!

"Holidate" ab dem 28. Oktober

Für die Romantiker! Emma Roberts (29) spielt eine junge Frau, die alle Feiertage hasst, da sie von ihrer Familie immer auf ihr Single-Dasein angesprochen wird. Davon hat sie genug und sie tut sich mit einem Mann zusammen, dem es genauso geht. Sie schließen einen Pakt, dass sie ab sofort die Festlichkeiten als Date des jeweils anderen verbringen wollen. Und dabei stellen sie fest, dass es vielleicht mehr sein könnte als eine Zweck-Gemeinschaft.

"Dash & Lily" ab dem 10. November

In dieser Serie geht es um zwei Teenager, die durch ein Notizbuch zusammenfinden. Lily versteckt das Buch in einer Bibliothek und fordert den Finder zu einem Spiel heraus. Daraufhin tauschen sie es immer wieder aus, indem sie es an verschiedenen Orten in New York verstecken. In dem Büchlein teilen sie ihre Hoffnungen und Gedanken miteinander und stellen sich gegenseitig Aufgaben. Der zynische Dash und die optimistische Lily finden bald mehr Gemeinsamkeiten als zunächst gedacht.

"Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht" ab dem 19. November

Vanessa Hudgens (31) spielt in dem zweiten Teil des Spielfilms eine Herzogin, die plötzlich Thronfolgerin wird und davon ziemlich überrumpelt ist. Im ersten Teil hat sie eine junge Bäckerin getroffen, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Daraufhin haben sie ihre Rollen getauscht und auch dieses Mal braucht sie die Hilfe der Bürgerlichen. Denn eine weitere Doppelgängerin, ein Party-Girl, taucht auf und alles droht schief zu gehen.

"Dolly Parton’s Christmas on the Square" ab dem 22. November

Dolly Parton (74) spielt in dem Streifen einen Weihnachtsengel, der einer kaltherzigen Frau hilft, den richtigen Weg zu finden. Letztere kehrt nach dem Tod ihres Vaters in ihre Heimat zurück, will alles verkaufen und die Mieter rausschmeißen. Durch die Geschichten der Menschen kann langsam auch ihr Herz erwärmt werden und es kommt alles anders.

Steve Dietl/ Netflix Szene aus "Holidate"

Alison Cohen Rosa/Netflix Lily aus der Netflix-Serie "Dash & Lily"

Netflix Szene aus "Prinzessinnentausch"

Courtesy of Netflix Dolly Parton in "Dolly Parton’s Christmas on the Square"

