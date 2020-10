Pietro Lombardi (28) hätte selbst nicht erwartet, dass ihm seine Laura so den Kopf verdreht! In der Vergangenheit datete der DSDS-Gewinner größtenteils dunkelhaarige Frauen. Nachdem er und seine Ex-Frau Sarah Lombardi (27) sich 2016 getrennt hatten, zeigte sich der Sänger lange nicht mehr mit einer neuen Partnerin an seiner Seite. Letztes Jahr traf er sich kurzzeitig mit der aktuellen Bachelorette Melissa (25), aber mehr wurde nicht aus dem Flirt. Sowohl Sarah als auch Melissa entsprachen eindeutig Pietros Beuteschema – seine neue Freundin ist allerdings blond. Doch die Haarfarbe spielte für ihn in diesem Moment so gar keine Rolle!

Vor einem Monat machte Pietro seine Beziehung zu der Düsseldorferin Laura Maria öffentlich. Die Rechtsanwaltsgehilfin ist aber nicht brünett, so wie Pietros Verflossenen. In einer Instagram-Story erzählte der Sänger von dem Kennenlernen der beiden und erklärte, warum er deswegen selbst so überrascht von sich war: "Ich habe sie in einem TikTok-Video gesehen und fand sie schön, komischerweise. Ich dachte mir so: 'Hä, wie kann ich eine blonde Frau schön finden?'"

Zwischen den beiden frisch Verliebten hat es aber nicht sofort gefunkt – als der "Cinderella"-Interpret Laura für ein Musikvideo anfragte, antwortete diese: "Nö. Kein Bock." Pietro blieb aber hartnäckig, weil sie ihm optisch trotz blonder Haare so gut gefallen hatte und er sie sehr interessant fand. "Wir haben dann auf Instagram geschrieben und am Ende des Tages hat sie den besten Mann, den man sich vorstellen kann", scherzte der Wahl-Kölner.

Getty Images Sarah Lombardi im April 2018 in Berlin

TVNOW Bachelorette Melissa, 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Freundin von Pietro Lombardi

