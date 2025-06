Pietro Lombardi bekommt tierischen Zuwachs zum Geburtstag

Pietro Lombardi (33) hat einen wunderbaren Grund zur Freude. Der Sänger, der am 9. Juni seinen 33. Geburtstag feierte, verkündete auf Instagram ein ganz besonderes Geschenk: Er und seine Partnerin Laura Maria Rypa (29) haben Familienzuwachs bekommen – in Form eines Vierbeiners! Dazu teilte Pietro ein Bild von sich, Laura und dem neuen Hund. In seinem Beitrag schrieb er: "Heute ist mein Geburtstag und ich möchte mich von Herzen bei allen bedanken, die an mich gedacht, gratuliert und den Tag besonders gemacht haben."

Die Neuigkeit des tierischen Familienzuwachses kommt zu einer Zeit, in der ohnehin schon viele Veränderungen anstehen. Pietro und Laura stehen kurz vor einem großen Schritt: "Bald ziehen wir in unser neues gemeinsames Zuhause und pünktlich zum Geburtstag gab es für Laura und mich noch Familienzuwachs." Der Sänger verriet, dass sie im neuen Haus sogar einen eigenen Bereich für ihre Hunde eingeplant haben. "Sie werden es sehr schön haben", fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die besondere Liebe des Paares zu ihren Haustieren. "Aber mal ehrlich, wer von uns beiden hat heute eigentlich Geburtstag, Laura oder ich?", schrieb Pietro augenzwinkernd und betonte die Freude, die sie beide über den neuen Familienzuwachs teilen.

Pietro hat in den letzten Jahren nicht nur beruflich, sondern auch privat wichtige Entwicklungen gemacht. Der Sänger, der aus Castingshows und Reality-TV bekannt ist, ist mittlerweile Vater von drei Kindern und führt eine glückliche Partnerschaft mit Laura. Das Paar teilt gerne Augenblicke seines Lebens mit seinen Fans in den sozialen Medien. Laura, die als Social-Media-Star ebenfalls eine große Fanbasis hat, und Pietro scheinen sich nicht nur gegenseitig zu unterstützen, sondern auch eine Vorliebe für liebevolle Details in ihrem Alltag zu pflegen – wie diesen besonderen Geburtstagsmoment.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

