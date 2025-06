"Niemand rechnet damit": Pietro Lombardi kündigt Musik an

Pietro Lombardi (33) hat seine Fans über Instagram mit einer spannenden Ankündigung überrascht: Der Sänger plant neue Musik und verspricht seinen Anhängern Überraschungen. "Wir machen auf jeden Fall neue Musik, ihr könnt euch freuen. Es kommen ein paar Sachen, mit denen, glaube ich, niemand so rechnet. Also seid mal gespannt. Ich freu' mich drauf", erklärte er in einer aktuellen Story. Gleichzeitig gab der ehemalige DSDS-Gewinner Entwarnung an seine Follower und betonte: "Ich bin da, macht euch keine Sorgen." Mit seiner gewohnt lockeren Art fügte er hinzu, dass für ihn ein Friseurtermin dringend notwendig sei, ansonsten aber alles in bester Ordnung sei.

Mit dieser Nachricht sorgt der 33-Jährige bei Fans und Musikkennern für Vorfreude und Neugier. Schließlich bleibt noch offen, was genau die angekündigten Überraschungen sein könnten. Ob es sich um neue musikalische Wege, spannende Kollaborationen oder vielleicht ein komplett unerwartetes Projekt handelt, hat der Sänger nicht verraten. Einiges deutet auf einen bewussten Schritt in unbekanntes Terrain hin, denn offenbar möchte Pietro seine Hörer dieses Mal besonders verblüffen. Für den erfolgreichen Reality-TV-Star ist dies jedoch nicht ungewöhnlich: Er versteht es, sich immer wieder neu zu erfinden, und blieb so über Jahre im Gespräch.

Neben seiner Musik bleibt Pietro auch durch Aktionen auf Social Media ein Dauerthema. So spekulierten Fans zuletzt über den Einsatz von künstlicher Intelligenz hinter seinen Postings, nachdem ein Fehler in einer Instagram-Story einen solchen Schluss nahegelegt hatte. Obwohl der Post mittlerweile gelöscht ist, wird weiter diskutiert, inwieweit Technologien wie diese bei Prominenten eine Rolle spielen. Pietro selbst hat dies nicht kommentiert und konzentriert sich offenbar lieber auf das, was ihn groß gemacht hat: seine Musik.

Getty Images Pietro Lombardi bei "Deutschland sucht den Superstar" 2024

ActionPress Pietro Lombardi bei "Die Giovanni Zarrella Show" 2024

TikTok / @barbershopbysuher Pietro Lombardi, Mai 2025