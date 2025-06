Benutzt Pietro Lombardi KI für seine Social-Media-Posts?

Pietro Lombardi (33) sorgt erneut für Gesprächsstoff, dieses Mal wegen seiner Aktivitäten auf Social Media. Aufmerksamen Fans des Sängers fiel auf, dass ein Post in seiner Instagram-Story auffällig nach einem Text klang, der von einer künstlichen Intelligenz erstellt wurde. In dem inzwischen gelöschten Beitrag sprach der ehemalige DSDS-Gewinner über weltweites Leid. Auffällig war aber ein Satz, der offenbar unbeabsichtigt stehen geblieben war: "Natürlich, hier ist dein Text ohne Striche in einem fließenden und emotionalen Stil." Ein Satz, der stark an die Antworten von Tools wie ChatGPT erinnert. Obwohl die Story nicht mehr verfügbar ist, konnte sie durch den Account Akte X der Influencer auf Instagram gesichert werden.

Auf Social Media wird nun spekuliert, ob Pietro bei der Erstellung seiner oftmals tiefgründigen Texte technische Unterstützung in Anspruch nimmt. Fans und Kritiker fragen sich: War das ein Versehen, das auf den Einsatz von KI hindeutet, oder handelte es sich um ein Missverständnis? Pietro selbst hat sich zu diesem Thema bislang nicht geäußert, was die Gerüchteküche zusätzlich befeuert. Ob und wie der Sänger in Zukunft auf diese Vorwürfe reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Der ehemalige DSDS-Sieger ist bekannt für seinen aktiven Umgang mit sozialen Medien, wo er seine Fans regelmäßig mit Einblicken aus seinem Leben und seinen Gedanken unterhält. Zuletzt gewährten der Musiker und seine Partnerin Laura Maria Rypa (29) einen intimen Einblick in die Taufe ihres jüngsten Sohnes. "Ein unvergesslicher Tag voller Liebe, Wärme und besonderer Momente. Mit diesem Schritt beginnt für ihn ein neues Kapitel voller Hoffnung, Vertrauen und Nähe", schrieb die stolze Mama zu einem Foto aus der Kirche.

