Pietro Lombardi und Lauras Sohn Amelio Elija wird getauft

Bei Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) steht Großes an: Ihr jüngster Sohn Amelio Elija wird am Wochenende getauft! Seit Wochen freuen sich der Sänger und die Influencerin auf dieses besondere Event, wie der Familienvater gegenüber Bild verrät: "Für uns als katholische Familie ist die Taufe ein ganz besonderer Moment. Sie steht für den Glauben, in dem wir unser Kind aufwachsen lassen möchten – mit Werten wie Nächstenliebe, Zusammenhalt und Vertrauen. Es ist schön, diesen Schritt im Kreis unserer Liebsten zu gehen." Seine Söhne Leano Romeo (2), den er gemeinsam mit Laura begrüßen durfte, und Alessio (9), der aus der Beziehung mit Sarah Engels (32) stammt, sind ebenfalls getauft.

Die Taufe des Promisprosses wird im engsten Familien- und Freundeskreis am kommenden Sonntag stattfinden. Privatsphäre wird laut dem dreifachen Vater an diesem Tag besonders großgeschrieben. Sein Glaube bedeutet Pietro so viel, dass er sich christliche Symbole sowie das Geburtsdatum und den Namen von Amelio auf den Körper tätowieren ließ. Diese Verbundenheit möchte er auch an seine Kinder weitergeben. "Gott war immer eine wichtige Stütze für mich, vor allem in schweren Zeiten. Gott hat uns zum Lächeln auf die Welt gebracht und daran versuche ich immer zu denken", schwärmt der DSDS-Star.

Im Hause Lombardi-Rypa ist aktuell einiges los. Neben der kommenden Taufe durfte die Familie zu Pietros 33. Geburtstag einem weiteren Tier ein schönes Zuhause schenken. Das verkündete das Paar auf Instagram: "Pünktlich zum Geburtstag gab es für Laura und mich noch Familienzuwachs." Für die zahlreichen Fellnasen gibt es im neuen Haus sogar einen eigenen Hundebereich. "Alle guten Dinge sind bekanntlich vier. Aber mal ehrlich: Wer von uns beiden hat heute eigentlich Geburtstag – Laura oder ich?", schloss der Musiker seinen Post scherzhaft ab.

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa und ihrem neuen Hund

Anzeige Anzeige