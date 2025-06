Pietro Lombardi und Laura feiern die Taufe von Amelio Elija

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) haben heute einen besonders emotionalen Moment gefeiert: die Taufe ihres Jüngsten, Amelio Elija. Der feierliche Anlass fand am 15. Juni statt und wurde im Kreise von Familie und Freunden begangen. Auf ihrem Instagram-Profil ließ die stolze Mama ihre Follower an diesem unvergesslichen Tag teilhaben. Zu einem Schnappschuss, der den Moment einfängt, schrieb Laura: "Ein unvergesslicher Tag voller Liebe, Wärme und besonderer Momente. Mit diesem Schritt beginnt für ihn ein neues Kapitel voller Hoffnung, Vertrauen und Nähe." Damit markiert die Taufe einen weiteren wichtigen Meilenstein im Leben der kleinen Familie.

Der Tag war nicht nur für Laura, sondern auch für ihre Liebsten ein bedeutendes Ereignis. Papa Pietro durfte den kleinen Amelio halten, während ihm das Weihwasser über den Kopf geträufelt wurde. Zu diesem besonderen Anlass ist der Sänger sogar mal ohne seine typische Basecap erschienen. Die Feierlichkeiten, die sie mit den Menschen verbrachten, die ihnen besonders wichtig sind, waren von einer Atmosphäre voller Dankbarkeit geprägt. In ihrem Post betonte Laura, dass sie sich unendlich glücklich schätzt, diesen Schritt gemeinsam mit ihrem Partner und ihren Familien zu gehen. Auch der Wunsch, dass Amelio ein Leben voller Freude und Geborgenheit bevorsteht, zieht sich wie ein roter Faden durch die Worte, die die Influencerin mit ihren Fans teilte.

Die Taufe von Amelio steht dabei in einer bedeutsamen Familientradition: Seine Brüder Leano Romeo, der ebenfalls aus der Beziehung mit Laura hervorging, und Alessio, Pietros Sohn aus seiner früheren Ehe mit Sarah Engels, wurden ebenfalls katholisch getauft. Pietro selbst äußerte in der Vergangenheit, wie wichtig ihm der Glaube und die damit verbundenen Werte sind. Die harmonische Familienfeier zeigt einmal mehr, wie sehr das Couple diese Traditionen pflegt und in ihrem Alltag bewusst lebt.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn, März 2025

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

