Die Community hatte also doch den richtigen Riecher. Schon in den vergangenen Tagen machten sich einige Fans Sorgen um Anne Wünsche (29). Der Grund: Die Influencerin war hin und wieder ohne Vorankündigung offline und deutete zudem an, dass es ihr aktuell nicht gut gehe. Zwar versicherte sie den Usern, das nichts Schlimmes vorgefallen sei, doch einige trauten dem Braten dennoch nicht. Und jetzt bringt Anne endlich Licht ins Dunkel: Sie ist tatsächlich wieder Single.

"Irgendwann kommt der Moment, in dem du entscheiden musst, ob du die Seite umblätterst oder das Buch schließt", beginnt die 29-Jährige ihren aktuellen Post auf ihrer Instagram-Seite: "Ich habe mich für Letzteres entschieden und die Beziehung beendet." Was genau vorgefallen ist und warum sie den Schlussstrich gezogen hat, verrät Anne nicht. Doch sie versichert, dass kein böses Blut zwischen ihnen fließt. "Wir sind im Guten und mit sehr vielen Tränen auseinander, aber manchmal ist es einfach das Beste, seinen Weg alleine weiterzugehen", schreibt sie weiter und wünscht ihrem Ex Karim abschließend alles Gute.

Über ein Jahr waren Anne und der Synchronsprecher ein Paar und es hatte den Anschein, als ob sie mit Karim ihren Mr. Right gefunden hat. Lag es womöglich an der Distanz, dass die Beziehung der beiden jetzt scheitert? Immerhin lebt Anne mit ihren zwei Töchtern in Berlin, während Karim seinen Lebensmittelpunkt in München hat.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Juni 2020

