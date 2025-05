Merch-Shop: Anne Wünsche trennt sich von ihrem Glitzer Café

Anne Wünsche (33) hat beschlossen, ihr Glitzer Café in Berlin nach mehreren Jahren erfolgreichen Betriebs zu schließen. Diese Entscheidung teilte die Social-Media-Bekanntheit nun mit ihren Fans, nachdem schon länger über die Zukunft des Cafés spekuliert worden war. Stattdessen wird es in der Location einen Merch-Shop geben, der sich ganz ihrer eigenen Kindermarke "Einhorn Mina" widmet. Anne erklärte dazu in ihrer Instagram-Story: "Ich habe mir überlegt, wie ich 'Einhorn Mina' ein bisschen größer machen kann. [...] Deshalb habe ich mich dazu entschieden, das Café tatsächlich zu schließen und daraus einen 'Einhorn Mina'-Shop zu machen, weil ich darin einfach viel, viel mehr Potenzial sehe."

Die Entscheidung, sich von ihrem Café zu verabschieden, begründete die Unternehmerin auch mit ihrer aktuell großen Arbeitsbelastung. Anne fokussiert sich derzeit auf verschiedene Projekte. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin führt einen Online-Shop, gibt Kurse zum Thema Affiliate-Marketing, hat einen OnlyFans-Account und arbeitet an einer FSK-18-KI-Influencerin. "Ich hatte das Café, ich habe 'Einhorn Mina', ich habe Glitzer im Kopf, ich habe die Online-Kurse, ich habe das FSK-18 – es war einfach viel zu viel! Irgendwas musste ich jetzt leider mal einstampfen, damit mehr Platz für etwas anderes ist", erklärte sie offen im Netz.

Anne ist erfolgreiche Unternehmerin und hat sich ein kleines Imperium aufgebaut. Ihr Leben war jedoch nicht immer von Glück und Erfüllung geprägt. Erst vor wenigen Wochen sprach Anne in einem emotionalen Instagram-Post über eine besonders schwere Zeit in ihrem Leben. Im Jahr 2009 durchlief sie eine dunkle Phase, in der sie sogar Suizidgedanken hatte. "Meine Kindheit war nicht einfach", berichtete die dreifache Mutter im Netz. Gewalt und das ständige Gefühl, nicht geliebt zu werden, hätten sie viele Jahre belastet.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches KI-Influencerin, Januar 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025

