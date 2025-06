Anne Wünsche posierte schon gern mit 18 Jahren halb nackt

Anne Wünsche ist ein wahres Allroundtalent. Sie ist nicht nur Influencerin, Unternehmerin und erfolgreiches Erotikmodel, sondern auch Mama von drei Kindern. Im Interview mit BestFans verrät sie, wieso sie ihren Job als Schauspielerin an den Nagel gehängt hat und als Influencerin durchgestartet ist – vor allem als Erotik-Influencerin. "Nach Berlin - Tag & Nacht war ich zunächst jahrelang als Influencerin aktiv und habe mein Geld hauptsächlich mit Kooperationen verdient. Jeden Tag gab es einen neuen Rabattcode in meiner Story – das war irgendwann schon fast Routine", berichtet Anne. Erst deutlich später teilte sie auf Social Media Erotikfotos. "Aber schon mit 18 habe ich mich gerne halb nackt ablichten lassen und hatte nie ein Problem damit", plaudert sie aus.

Ihre Erotikbilder kamen bei ihren Fans im Netz allerdings nicht so an, wie zuvor gedacht. "Leider wurden meine Dessous-Bilder auf Instagram oft als provokativ angesehen, was ich schade fand, denn diese Fotos sind einfach ein Teil von mir", erklärt die dreifache Mama und fügt hinzu: "Irgendwann habe ich dann beschlossen, einfach einen Account auf OnlyFans und BestFans zu eröffnen, und seitdem bin ich dort aktiv." Anne ist dort nicht nur aktiv, sondern auch sehr erfolgreich. Mittlerweile tüftelt die Netz-Bekanntheit sogar an einer KI-Version (Künstliche Intelligenz) herum, um noch mehr Content produzieren zu können.

Wie lukrativ Annes Geschäft wirklich ist, verriet sie vor wenigen Monaten gegenüber dem Newsportal und gewährte einen ungewöhnlich offenen Einblick in ihre Finanzen. "Ich verdiene durchschnittlich 40.000 Euro im Monat. Im November 2024 waren es sogar 60.000 Euro", verriet sie damals. Um diese Beträge zu erreichen, legte die Unternehmerin einen klar strukturierten Arbeitsalltag fest. "Einmal die Woche, meistens mittwochs, habe ich meinen sogenannten 'Content Day'. An diesem Tag produziere ich den gesamten Content für ein bis zwei Wochen im Voraus", schilderte die 33-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige