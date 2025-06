"Nicht angeben": Anne Wünsche verteidigt Luxus-Lifestyle

Anne Wünsche (33) sorgt für Aufsehen bei ihren Followern. Die Influencerin urlaubt aktuell in Dubai, wo sie es sich in einem luxuriösen Hotel gutgehen lässt. Schon beim Flug reiste sie in der Business-Class, wie sie stolz auf Instagram präsentierte. Doch genau für diese Einblicke hagelt es nun Kritik. Ein Kommentar unter ihrem Beitrag lautete etwa: "Peinlich, wenn man so angeben muss." Das lässt die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit jedoch nicht auf sich sitzen. "Ich finde es ein bisschen schade, dass immer, wenn man anfängt, so ein bisschen etwas zu zeigen, dann heißt es direkt, dass man angibt. Ich habe nichts hiervon im Lotto gewonnen", zeigt sie sich fassungslos in ihrer Story.

Die dreifache Mutter habe sich ihren Lebensstil hart erarbeitet und schwierige Zeiten durchgemacht, in denen sie nicht nur Nervenzusammenbrüche erlitt, sondern auch Morddrohungen ausgesprochen bekam. "Ich will nicht angeben, ich will mein Leben einfach nur genießen", betont Anne und fügt hinzu: "Ich möchte euch motivieren, dass man im Leben alles erreichen kann, was man möchte, wenn man dranbleibt." Außerdem stelle sich das OnlyFans-Model die Frage, weshalb es einige Menschen "so krass triggert", dass sie ihren luxuriösen Lifestyle präsentiert. "Wieso muss ich es verstecken? [...] Weil du dich unwohl damit fühlst?", wundert sie sich.

Die 33-Jährige gewährt tagtäglich Einblicke in ihr Leben – und legte vor wenigen Monaten sogar offen, wie viel Geld sie durch ihre Karrieren als Social-Media-Persönlichkeit, Unternehmerin und Erotikmodel einnimmt. "Ich verdiene durchschnittlich 40.000 Euro im Monat. Im November 2024 waren es sogar 60.000 Euro", gab Anne gegenüber BestFans preis. Für diese Summe legt sie sich aber auch ordentlich ins Zeug und postet beispielsweise täglich Beiträge. "Einmal die Woche, meistens mittwochs, habe ich meinen sogenannten 'Content Day'. An diesem Tag produziere ich den gesamten Content für ein bis zwei Wochen im Voraus", erzählte sie.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Social-Media-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juni 2025

