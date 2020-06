Ein rarer Anblick von Anne Wünsche (28)! Seit über einem Jahr ist die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nun schon mit ihrem Freund Karim zusammen. Im Gegensatz zu ihrem Familienleben mit ihren Kids findet der Beziehungsalltag aber nur sehr selten auf Social Media Platz. Hin und wieder postet Anne ein süßes Foto von den beiden – wie am vergangenen Wochenende: Das Paar genoss einen romantischen Abend auf einem Boot auf der Berliner Spree!

Glücklich knutscht Anne auf dem Instagram-Schnappschuss ihren Karim ab – ein Bild, das man zuletzt erst zwei Mal zu sehen bekommen hat: Einmal in ihrem ersten Urlaub als Paar und ein zweites Mal in Paris. Die Infuencerin teilt nicht viel von ihrer Beziehung. Umso mehr freut sie sich, endlich mal wieder einen Beitrag dieser Art zu veröffentlichen. "Happy, einfach happy", kommentiert sie das Kussfoto. "Seltenes Bild, aber heute musste es sein", fügte sie noch in Hashtagform hinzu.

Die weiteren verwendeten Hashtags machen deutlich, wie glücklich sie mit dem dunkelhaarigen Beau ist. Mit #angeleckt, #alsomeiner und #pfotenweg markiert das TV-Gesicht sein Revier. Wie findet ihr es, dass Anne mal wieder so einen Schnappschuss gepostet hat? Stimmt ab!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner Karim auf einem Boot

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-BTN-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim



