Orianne Cevey genießt die Zeit mit ihrem Mann Thomas Bates! Von 1999 bis 2008 war die gebürtige Schweizerin mit dem Sänger Phil Collins (69) verheiratet gewesen und hatte ihrer Beziehung 2015 noch eine zweite Chance gegeben. Doch ihre Liebe hielt erneut nicht ewig: Im vergangenen August trat Orianne still und heimlich in Las Vegas mit Thomas vor den Traualtar. Nun gibt es erste Bilder der frisch Vermählten!

Paparazzi erwischten die Turteltauben am vergangenen Dienstag zusammen bei einer Shoppingtour in Miami. Dabei schlenderten sie Händchen haltend und im Partnerlook an den Geschäften entlang: Orianne präsentierte sich in einem schwarzen Shirt und einer farblich passenden Hose – Thomas setzte ebenfalls auf ein dunkles Outfit und kombinierte ein schwarzes Hemd zu einer Jeans.

Ob Phil selbst nicht ganz unschuldig daran ist, dass Orianne ihr Glück an der Seite eines anderen Mannes gefunden hat? Immerhin hatte er 2016 in einem Interview mit dem australischen Sender Seven zugegeben, dass er zumindest während seiner zweiten Ehe mit Lily Collins' Mutter Jill Tavelman viele Affären gehabt habe: "Ich bin meinem Herzen gefolgt, aber es stellte sich heraus, dass ich ein kleiner Bastard war."

Anzeige

MEGA Orianne Cevey und Thomas Bates, 2020

Anzeige

MEGA Orianne Cevey mit ihrem neuen Mann Thomas Bates

Anzeige

Getty Images Orianne Cevey im Oktober 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de