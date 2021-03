Nach turbulenten Zeiten scheint Orianne Cevey nun wieder ihr Glück gefunden zu haben. Neun Jahre lang war die Schweizerin mit dem Sänger Phil Collins (70) verheiratet, ehe sie sich 2008 scheiden ließen. Es folgten ein zweiter Versuch und eine zweite Trennung. Zuletzt hatten sich Orianne und Phil um das einst gemeinsam bewohnte Haus in Miami gezofft. Nachdem Orianne heimlich ihren neuen Partner Thomas Bates geheiratet und mit diesem in der Villa gelebt hatte, reichte Phil eine Räumungsklage ein. Das Paar zog aus. Der Liebe geschadet haben diese kleinen Turbulenzen offenbar nicht. Orianne und Thomas zeigten sich jetzt wie frisch verliebt im Schnee.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 46-Jährige ein Bild, das sie gemeinsam mit dem 15 Jahre jüngeren Schmuckdesigner zeigt. Eng aneinander geschmiegt lächeln die beiden darauf in die Kamera. "Hier kommt der Schnee", schrieb Orianne in Anlehnung an den Beatles-Song "Here Comes the Sun" unter den Schnappschuss. Entstanden ist die Aufnahme offenbar bei einem Trip nach Aspen, wo sich eines der beliebtesten Skigebiete der Vereinigten Staaten befindet.

Den Bund der Ehe eingegangen sind Orianne und Thomas erst vor wenigen Monaten, im letzten August. Zusammen mit ihrem Ex Phil hat sie zwei Kinder, den 15-jährigen Matthew sowie den 18-jährigen Nicholas. Letzterer ist seit dem Beginn der "Not Dead Yet"-Tour als Drummer in der Band seines berühmten Vaters aktiv.

Anzeige

Getty Images Orianne Cevey, Ex-Frau von Phil Collins

Anzeige

Getty Images Orianne Cevey und Phil Collins im März 2016

Anzeige

CapitalPictures / ActionPress Orianne Cevey, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de