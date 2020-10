Leonie Koch ist überglücklich! Die Moderatorin flimmert seit 2020 regelmäßig bei RTL über die TV-Bildschirme. Sie moderiert die Sendung "Explosiv". Über das Privatleben der TV-Bekanntheit ist bisher allerdings nicht viel bekannt. Auch ihre 10.200 Instagram-Follower erfahren nur selten, wie das Leben der 34-Jährigen hinter den Kameras abläuft. Jetzt macht Leonie allerdings doch mal eine private – und vor allem besonders schöne – Ankündigung: Sie hat sich verlobt!

Das verrät die TV-Beauty jetzt in einem Instagram-Post. Zu einigen verkuschelten Schnappschüssen mit ihrem Partner schrieb sie: "Um es mit den Worten von Beyoncé zu sagen: He likes it and he put a ring on it" – und zitierte damit den Hit-Song "Single Ladies". Ganz klar also, Leonies Freund hat um ihre Hand angehalten. Auf den Pärchenbildern hält die frischgebackene Verlobte ganz stolz ihren goldenen Verlobungsring in die Kamera. "Du bist mein ganz großes Glück", richtete sie zum Schluss noch Worte an ihren Liebsten.

Um wen es sich bei Leonies Verlobtem handelt, ist nicht bekannt. Ihren Partner zeigt die Fernsehmoderatorin normalerweise nicht auf ihrem Profil. Auch bei den neuesten Fotos sieht man ihren Schatz nur von hinten. Wie gefällt euch Leonies Verlobungsring? Stimmt ab!

Instagram / leoniekoch_official Leonie Koch, Moderatorin

Instagram / leoniekoch_official Leonie Koch mit ihrem Verlobten

Instagram / frau_leoniekoch Leonie Koch, Moderatorin

Wie gefällt euch Leonies Verlobungsring? Richtig schön! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



