Sie hat Ja gesagt! Leonie Koch hält ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Über das Liebesleben der Moderatorin von "Explosiv" war bisher nur bekannt, dass sie sich vergangenen November mit ihrem Partner verlobt hatte – die Identität und das Gesicht ihres Verlobten hielt sie allerdings geheim! Umso überraschender ist nun die freudige Nachricht aus dem Leben der TV-Bekanntheit: Sie hat ihren Verlobten geheiratet!

Das berichtet nun RTL. Der Weg zum Altar für Leonie und ihren Mr. Right war aber gar nicht so einfach. "Wegen Corona mussten sie die Trauung um ein paar Monate verschieben", heißt es von dem Sender. Sogar zehn Tage vor der Hochzeit sei nicht ganz klar gewesen, ob die Veranstaltung stattfinden könne. Und auch die Location und die Stadt, in der die Ehe geschlossen wurde, mussten demnach geändert werden.

Doch schließlich habe es nun endlich alles seinen Gang nehmen – und Leonie in einem traumhaften weißen Kleid glänzen können. "Die Hochzeit fand im kleinen Kreis mit 33 Gästen statt", erklärt RTL. Die Anwesenden seien selbstverständlich alle "geimpft und getestet" gewesen. Die Moderatorin selbst hat sich noch nicht zu ihrer Vermählung geäußert.

Instagram / leoniekoch_official Leonie Koch im August 2021

