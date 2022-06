Bei Leonie Koch jagt ein Meilenstein den nächsten! Im vergangenen September heiratete die RTL-Moderatorin ihren Partner – in einer privaten romantischen Zeremonie gaben die zwei sich das Jawort. Nur wenige Monate später, im Januar, folgte dann der nächste Hammer: Die 37-Jährige gab ihre Schwangerschaft bekannt! Es ist das erste Kind für sie und ihren Mann. Jetzt hat Leonies Baby auch schon das Licht der Welt erblickt.

Das gab die "Explosiv"-Bekanntheit ganz stolz auf Instagram bekannt – und enthüllte in diesem Zug auch das Babygeschlecht: "Ihr Lieben, unser Sohn ist da. Er ist an einem sonnigen Tag im Mai geboren. Wir sind sehr glücklich, dass er jetzt in unseren Armen liegt und können es noch gar nicht fassen." Weiter schrieb sie an ihren Sohn gerichtet: "Mein kleiner Schatz, ich werde dich immer halten und dich bei deinem aufregenden Weg durchs Leben begleiten. Was für ein unglaubliches Gefühl, nun deine Mama zu sein. Eine sehr besondere Liebe."

Dazu veröffentlichte Leonie auch schon die ersten Fotos mit ihrem Baby. Zwar sieht man sein Gesicht hier nicht, aber dafür das glückliche Lächeln seiner Mama! Unter dem Beitrag finden sich bereits etliche Gratulanten, auch aus dem RTL-Universum: "Wie schön! Ich gratuliere dir ganz herzlich! Wir freuen uns, wenn du wieder moderierst", schreibt beispielsweise ihre Kollegin Frauke Ludowig (58).

Anzeige

Instagram / leoniekoch_official Leonie Koch im Januar 2022

Anzeige

Instagram / leoniekoch_official Leonie Koch, Moderatorin

Anzeige

Instagram / leoniekoch_official Leonie Koch mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de