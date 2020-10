Eugen Lopez lacht sich ins Fäustchen, denn sein einstiger Temptation Island-Rivale Max Schnabel (22) stellt sich seiner Meinung nach bei Ex on the Beach nicht gerade gut an! Anfang des Jahres waren der Essener und der Schwabe gemeinsam als Verführer in der Fremdflirtshow zu sehen – und auch noch an der gleichen Lady, Michelle Daniaux, interessiert gewesen. Bei "Ex on the Beach" traf Max wieder auf seine alte Flamme, landete aber mit dem rothaarigen Betthäschen Georgia in der Kiste, obwohl die doch eigentlich nicht sein Typ ist. Nach der Ausstrahlung hagelte es deswegen jede Menge Sex-Kritik und der kann auch Eugen nur zustimmen!

Dass sein einstiger Mitbewohner mal in einer Fernsehshow mit einer Dame schlafen wird, hätte Eugen nie erwartet, wie er im Promiflash-Interview erklärte: "Weil ich ihn als anhänglichen Bubi kennengelernt habe. Aber anscheinend hat diese Masche diesmal funktioniert", erklärte er amüsiert. Dass Max mit Geo in die Kiste gesprungen ist, obwohl er eigentlich gar nicht auf sie steht, zeige außerdem, wie weit der Fahrschullehrer bereit ist, für Sendezeit zu gehen. Genau deswegen sei der anschließende Hate mehr als verdient: "Man erntet, was man sät. Die Zuschauer würden es nicht tun, wenn er sich korrekt verhalten hätte, ganz einfach", stellte der Kickboxer klar.

Diese Erkenntnis habe Eugen bereits selbst während seiner Zeit bei der Fremdflirtshow gehabt: "Gutes wird im Netz gefeiert. Ich habe nach 'Temptaion Island' zu 100 Prozent nur Zuspruch und Lob bekommen. Scheiße wird dann halt auch beim Namen genannt. Max ist selbst schuld", berichtete er gegenüber Promiflash. Der Sportler war Anfang des Jahres seine Verführerrolle anders angegangen als der Rest der Mitkandidaten: Statt sich schnöde ranzuschmeißen, hatte er die Ladys mit Verständnis und als guter Zuhörer versucht zu erobern.

Anzeige

TVNOW Georgia und Max bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Eugen Lopez, "Temptation Island"-Boy

Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Ex-"Temptation Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de