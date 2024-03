Leyla Lahouar feiert bei "Unter Uns" ihr Schauspieldebüt!

Leyla Lahouar (27) stand bereits für mehrere Reality-TV-Formate vor der Kamera und unterhielt zuletzt die Dschungelcamp-Zuschauer – nun will sie offenbar auch ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Die Bachelor in Paradise-Bekanntheit wird demnächst in der erfolgreichen Serie Unter uns auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein – das kann die Frankfurterin selbst kaum glauben. "Ich verbinde mit der Serie einen Großteil meiner Kindheit. Zu wissen, dass ich bald selbst ein Teil davon bin, ist einfach nur toll", schwärmt sie gegenüber RTL.

Die 27-Jährige wird die Gast-Rolle der wohlhabenden Fitnessstudio-Kundin Julia Winkels in der Daily Soap spielen. "Die Rolle passt wie die Faust aufs Auge. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Julia Winkels authentisch spielen kann. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, mich in Aktion zu erleben", versichert sie im RTL-Interview und gesteht: "Wenn ich ehrlich bin, kann ich das alles noch gar nicht so richtig realisieren." Vor ein paar Jahren habe sie sich das Ganze nicht mal erträumen können. "Ich habe bei kleineren Formaten begonnen, habe dann am Dschungelcamp teilnehmen können – und darf nun meine erste Schauspielrolle bei "Unter uns" übernehmen", berichtet sie.

Nicht nur beruflich läuft es bei der TikTok-Berühmtheit offenbar sehr gut – auch in der Liebe scheint Leyla Glück zu haben. Aktuell lernt sie ihren einstigen Mitcamper Mike Heiter (31) kennen. Immer wieder zeigen sich die beiden turtelnd im Netz – dafür erhalten sie allerdings nicht nur Zuspruch. Im Interview mit Promiflash stellt der Ex von Elena Miras (31) klar, dass er auf die Vorwürfe, dass das alles nur PR sei, eigentlich gar nicht eingehen wolle. "Weil das einfach auch nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe noch nie so Fake-Geschichten oder so gemacht. Ich bin gar nicht der Typ dafür."

RTL / Markus Hertrich Leyla, “Bachelor in Paradise”-Kandidatin 2023

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

