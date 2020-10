Ihrer Gesundheit zuliebe will Julie Walters (70) nicht mehr vor der Kamera stehen. Die Schauspielerin ist unter anderem für Filme wie Harry Potter, Mamma Mia oder "Billy Elliot" bekannt. In den vergangenen Monaten hat sie aber vor allem mit ihren gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen gesorgt: Sie litt an Darmkrebs. Seit Kurzem ist zum Glück klar, dass Julie den Krebs besiegen konnte. Trotzdem will sie ihre Schauspielkarriere jetzt beenden – mit einer einzigen Ausnahme!

In einem Interview mit The Times vermutete die 70-Jährige, dass es einen Zusammenhang zwischen ihrem Job und ihrer Erkrankung gibt. "Die Schauspielerei ist schuld daran, denn so wie ich es mache, muss ich mich immer total reinsteigern. [...] Es ist ein stressiger Job und ich schlafe kaum, wenn ich arbeite. Das tut mir nicht gut", meinte sie. Ihre Filmkarriere will Julie daher jetzt an den Nagel hängen und sich stattdessen auf sich und ihre Gesundheit konzentrieren.

Für eine einzige ganz bestimmte Rolle würde Julie aber wieder aus der Film-Rente zurückkehren. "Ich arbeite nicht mehr. Es sei denn, es geht um einen weiteren 'Mamma Mia'-Teil", verriet sie. Tatsächlich gibt es sogar schon Gerüchte um einen dritten Teil des Musical-Hits. Bisher ist allerdings noch nichts bestätigt.

Collection Christophel/ActionPress Julie Walters und Mark Williams als Molly und Arthur Weasley in "Harry Potter"

Getty Images Julie Walters bei den EE British Academy Film Awards

Getty Images Julie Walters beim Burberry Festive Film, 2015

