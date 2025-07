Mit 21: Ski-Talent Angelina Salzgeber verkündet Rücktritt

Angelina Salzgeber, die Tochter der österreichischen Ski-Ikonen Anita Wachter und Rainer Salzgeber, hat im Alter von nur 21 Jahren das Ende ihrer sportlichen Karriere verkündet. Dies teilt die junge Athletin via Instagram mit emotionalen Worten mit. "Es bricht mir das Herz, aber der kleine Engel wäre stolz", schreibt sie unter den Post, der Fotos aus ihrer bisherigen Laufbahn zeigt, und fügt hinzu: "Ich fühle mich verletzt und bin enttäuscht. Skifahren war für mich immer mehr als nur ein Sport. Es ist ein Teil meiner Familie, meiner Identität und meines Lebens."

In ihrem Abschiedspost reflektiert die 21-Jährige über die Herausforderungen, denen sie sich stellen musste. "Als kleines Mädchen träumte ich davon, genau wie meine Eltern zu werden – erfolgreiche Skirennfahrer, mit einer Leidenschaft, die jeden Berg, den sie berührten, zum Leuchten brachte. Ihre Hingabe und ihre Erfolge haben mich vom ersten Tag an inspiriert. Ich wollte immer Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Weltcup-Skifahrerin werden, aber manche Entscheidungen liegen nicht in unserer Hand", erklärt Angelina. Dennoch betont sie, dass ihr Rücktritt kein Zeichen von Schwäche sei, sondern von Stärke: "Nachdem ich jahrelang alles für diesen Sport gegeben habe, habe ich beschlossen, mich zurückzuziehen – nicht weil ich schwach bin, sondern weil ich stark genug bin, neu anzufangen."

Angelinas Eltern, Anita Wachter und Rainer Salzgeber, gehören zu den ganz Großen des Skisports: Anita kann als Olympiasiegerin und 19-fache Weltcupsiegerin auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, während Rainer mehrfach das Weltcup-Podest erklommen hat und inzwischen als Head-Rennsportleiter tätig ist. Trotz der Erfolgsbilanz ihrer Eltern fühlte sich Angelina oft an ihrem Namen gemessen, statt an ihrer Eigenleistung. Für Angelina war es eine besondere Herausforderung, in diese großen Fußstapfen zu treten: "Ich werde oft nach einem Namen beurteilt, anstatt mich so zu sehen, wie ich wirklich bin. Vielleicht habe ich nicht die Unterstützung von allen. Vielleicht habe ich manchmal den Glauben an mich selbst verloren. Aber das bedeutet nicht, dass ich am Ende bin. Es bedeutet, dass ich mich für einen anderen Kampf entscheide."

