Julie Walters (69) kämpfte monatelang heimlich gegen Krebs. Schon bei der Premiere ihres Films Mamma Mia! Here We Go Again im Sommer 2018 sorgte die Schauspielerin aus gesundheitlichen Gründen für Aufsehen. Sie verpasste das Event angeblich wegen eines Leistenbruchs. Mittlerweile ist jedoch klar: In Wirklichkeit fehlte die Harry Potter-Darstellerin wegen einer anderen Erkrankung. Sie litt zu dem Zeitpunkt an Darmkrebs.

Ihre Krankheit im dritten und somit vorletzten Stadium wollte Julie vor knapp zwei Jahren noch geheim halten, wie sie jetzt in einem BBC-Interview preisgibt. Vor 18 Monaten hätten Ärzte zwei Tumore bei ihr entdeckt, nachdem sie sich unter anderem wegen Verdauungsstörungen, Sodbrennen, Bauchschmerzen und Übelkeit untersuchen lassen hatte. Ihrem Ehemann Grant Roffey von der Diagnose zu erzählen, sei ihr besonders schwer gefallen: "Ich werde niemals sein Gesicht vergessen. Ihm stiegen Tränen in die Augen." Nach einer Chemotherapie und einer OP, bei der 30 Zentimeter ihres Darms entfernt wurden, hat Julie Entwarnung von ihren Ärzten bekommen. Sie gelte nun als krebsfrei.

Während der Krankheit stand der "Billy Elliot"-Star trotzdem weiter vor der Kamera. Aufgrund der gesundheitlichen Probleme mussten einige Szenen in Julies neuem Film "The Secret Garden" allerdings gestrichen werden.

Collection Christophel/ActionPress Julie Walters und Mark Williams als Molly und Arthur Weasley in "Harry Potter"

Getty Images Julie Walters und Grant Roffey bei den Moet British Independent Film Awards 2013

Getty Images Julie Walters bei einem Screening von "Film Stars Don't Die In Liverpool"

