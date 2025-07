Prinzessin Charlotte und George bekommen Wimbledon-Geschenk

Prinzessin Charlotte (10) und ihr älterer Bruder Prinz George (11) hatten am Sonntag einen besonderen Tag, als sie gemeinsam mit ihren Eltern, Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43), das Männerfinale der Wimbledon Championships besuchten. Das royale Duo durfte nicht nur von der exklusiven Royal Box aus das spannende Match verfolgen, sondern erhielt im Anschluss ein persönliches Andenken an diesen besonderen Tag. Charlotte und George trafen den italienischen Finalisten Jannik Sinner, der beide Kinder durch sein herzliches Auftreten beeindruckte. Die beiden durften sich laut Hello! exklusiv mit dem Sportler austauschen und bekamen zur Erinnerung noch je einen signierten Tennisball geschenkt.

Mit dabei war auch Mama Kate. Sie war ebenso begeistert über das besondere Geschenk und bedankte sich in ihrem Namen: "Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen." Der jüngste Spross Louis (7) war nicht mit von der Partie, aber auch für ihn war gesorgt. Charlotte bat Jannik, auch ihm einen Tennisball zu unterschreiben. "Sie haben auch einen für ihren Bruder mitgebracht", soll Kate sichtlich stolz zu dem Tennisprofi gesagt haben. Die Aufnahmen des Moments zwischen den beiden Kindern und dem 23-Jährigen kursieren aktuell im Netz und erwärmen auch die Herzen der Fans. Unter anderem auf X finden sich Kommentare wie: "So süß, auch Louis bekommt einen signierten Ball."

Mit dem Erscheinen der Royals beim Wimbledon-Turnier hatten viele Fans wohl nicht gerechnet. Aber vergangenen Sonntag kamen nicht nur Kate und William, sondern auch die beiden Kinder, um das Match zwischen Jannik und Carlos Alcaraz zu verfolgen. Die beiden Geschwister zeigten sich dabei vorbildlich und schüttelten den anderen Gästen freundlich die Hände. Das Turnier ist aber vor allem für Kate ein wichtiges Anliegen. Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club kommt ihr in Wimbledon eine besondere Aufgabe zu: Sie überreicht den Pokal bei der Siegerehrung.

Getty Images Wimbledon-Sieger Jannik Sinner mit Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und Prinz George, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte in der Royal Box

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte treffen Steve Backshall