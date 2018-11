Bei diesen Film-Charakteren konnten Fans nicht ahnen, dass es sich um ein und dieselbe Darstellerin handelt! Seit Anfang der 1980er steht Julie Walters (68) vor der Kamera und gilt als eine der beliebtesten Schauspielerinnen Großbritanniens. Den meisten dürfte die 68-Jährige als Molly Weasley bei Harry Potter bekannt sein. Doch das war nicht ihre einzige große Rolle. Auch in einem anderen erfolgreichen Hollywood-Streifen spielte sie eine bedeutende Figur!

Die Rede ist von der ABBA-Musical-Komödie Mamma Mia, in der Julie Rosie mimt. Auf Twitter bemerkte ein Fan namens Nikki: "Ich habe gerade herausgefunden, dass Molly Weasley und Rosie von derselben Person gespielt werden. Ich bin total schockiert!!!!!!!" Eine weitere Userin schrieb: "Als jemand, der ’Harry Potter’ und ’Mamma Mia’ eine Million Mal gesehen hat, kann ich absolut nicht verstehen, wie ich das übersehen konnte!"

Nach dem Erfolg des ersten Teils von "Mamma Mia" (2008) durften sich die Fans in diesem Jahr über die Fortsetzung des Musical-Films freuen. Am Set zu "Mamma Mia! Here We Go Again" stand Julie mit einer Musiklegende vor der Kamera. Cher (72) verkörperte die glamouröse Großmutter Ruby.

Collection Christophel/ActionPress Julie Walters und Mark Williams als Molly und Arthur Weasley in "Harry Potter"

Zibi/WENN Julie Walters bei der Premiere von "Mamma Mia"

Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Das Team von "Mamma Mia! Here We Go Again" bei der Premiere

