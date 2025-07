Sara Nuru teilt Einblicke in ihr Leben als berufstätige Mama

Sara Nuru (35) hat ein kleines, süßes Detail aus ihrem Familienleben verraten. Beim "Businettes Female Founders Summit", der am 11. Juli in München stattfand, erzählte das Model laut Bunte von der Geburt ihrer zweiten Tochter im Herbst des letzten Jahres. Mit charmanten Worten entschuldigte sich Sara auf der Bühne für ihr "Mommy-Brain" und erklärte, dass sie aufgrund des Babys schlecht geschlafen habe. Die ehemalige Siegerin von Germany's Next Topmodel aus dem Jahr 2009 plauderte zudem aus, dass beide ihrer Kinder Mädchen sind und fügte mit einem Lächeln hinzu, dass die letzten Jahre der Familienplanung sehr prägend gewesen seien.

Neben ihrer Rolle als zweifache Mutter berichtete Sara von ihrem beruflichen Werdegang und den Herausforderungen, die sie gemeistert hat. Nach ihrer erfolgreichen Modelkarriere gründete sie 2016 zusammen mit ihrer Schwester Sali Nuru das Unternehmen "nuruCoffee", das fair gehandelten Kaffee aus Äthiopien vertreibt und soziale Projekte zur Unterstützung äthiopischer Frauen ermöglicht. Sie erinnerte sich an die Anfänge, als die beiden voller Enthusiasmus und Naivität belächelt wurden, und sprach über die Hürden einer Unternehmensführung während intensiver Familienzeiten. Innerhalb von zweieinhalb Jahren erweiterte sich die Familie der Schwestern um vier Kinder, was laut Sara viel gegenseitiges Verständnis und Organisation erforderte.

Obwohl das Model und erfolgreiche Unternehmerin offen über die Herausforderungen von Mutterschaft und Berufsleben spricht, legt sie Wert darauf, das Persönliche privat zu halten. Während die Geburt ihrer zweiten Tochter mit einem Instagram-Post am Strand publik wurde, bleiben die Namen ihrer Kinder ein Geheimnis. Auch die Beziehung zu ihrem Ehemann, den sie 2023 in einem romantischen Setting auf einem Weingut in der Nähe von Zürich heiratete, hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch teilt sie authentische Momente ihres Lebens, etwa ihre älteste Tochter, die manchmal sagt: "Papa arbeitet, Mama nicht" – ein Satz, der sie trifft, jedoch auch Anlass zum Schmunzeln gibt.

Getty Images Sara Nuru im November 2019

Instagram / saranuru Sara Nuru und ihre zwei Kinder, März 2025

Instagram / saranuru Sara Nuru, Model