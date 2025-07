Trotz Fremdküssen: Conor McGregors Verlobte hält zu ihm

Dee Devlin, die Verlobte von MMA-Star Conor McGregor (37), hat sich erstmals geäußert, nachdem ihr Partner am Wochenende dabei fotografiert wurde, wie er einer unbekannten Frau an einem Strand in Florida einen Kuss gab. Während der Sportler eng an die Bikini tragende Frau gekuschelt war und sich vor den Augen zahlreicher Badegäste am Strand von Fort Lauderdale zeigte, teilte Dee am Montag auf Instagram eine Geburtstagswidmung. In ihrer Story auf Instagram repostete sie die Nachricht eines Fan-Accounts, der schrieb: "Happy Birthday an denjenigen, der Dee immer zum Lachen bringt und entertaint." Weitere gemeinsame Bilder von ihr und Conor bestätigten, dass sie trotz des Skandals hinter ihm steht.

Die Beziehung des Paares, das seit 2020 verlobt ist, stand in der Vergangenheit schon häufiger im Rampenlicht. Dee, die Conor im Jahr 2008 in einem Dubliner Nachtclub kennenlernte, war während seiner gesamten Karriere immer an seiner Seite und unterstützte ihn sogar in schwierigen Situationen wie zuletzt bei einem aufsehenerregenden Gerichtsprozess. Obwohl eine Jury den Kämpfer 2024 in einem Zivilverfahren für schuldig befunden hatte, eine Frau in einem Dubliner Hotel sexuell missbraucht zu haben, hielt Dee zu ihm und verteidigte ihn öffentlich. "Wir haben diese Angelegenheiten privat geklärt und sind stärker als je zuvor", schrieb sie damals auf Instagram. Trotz der Belastungen ihrer Beziehung erziehen die beiden ihre vier Kinder zusammen und genießen ihr gemeinsames Leben in ihrem Anwesen in Kildare, nahe Dublin.

Schon früh in der Beziehung betonte Conor die große Bedeutung von Dee für seinen Erfolg. In Interviews erzählte er, wie sie zu ihm hielt, als er noch mittellos und voller Träume war. Mittlerweile arbeitet sie für ihn, kümmert sich um geschäftliche Angelegenheiten und genießt das Leben an seiner Seite. "Ich liebe es, sie zu verwöhnen", erklärte Conor einst laut der Daily Mail. Dee selbst bewundert bis heute seine Hingabe, die ihn von Anfang an auszeichnete. Zusammen bereist das Paar die Welt, und trotz aller Höhen und Tiefen teilen sie seit 15 Jahren eine Liebesgeschichte, die sowohl von Unterstützung als auch von Skandalen geprägt ist.

Getty Images Conor McGregor und seine Partnerin Dee Devlin im Mai 2022

Getty Images Conor McGregor, Kampfsportler

Getty Images Dee Devlin und Conor McGregor in Cannes, Mai 2022