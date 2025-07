Retro-Serie mit Starbesetzung: "Chabos" startet im August

Der diesjährige Sommer hält noch ein paar Highlights für alle Serienliebhaber bereit: Das ZDF bringt eine neue Serie mit dem Titel "Chabos" an den Start und entführt die Zuschauer auf eine Reise in die 2000er Jahre. Ab dem 22. August gibt es die acht halbstündigen Folgen online zum Streamen, während die lineare Ausstrahlung ab dem 24. August immer sonntags um 20:15 Uhr auf ZDFneo erfolgt. Die humorvolle Serie erzählt die Geschichte von Peppi, gespielt von Johannes Kienast, der nach seiner Nicht-Einladung zum Klassentreffen in seine Heimatstadt Duisburg zurückkehrt und sich dort mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen muss. In weiteren Hauptrollen sind Schauspielgrößen wie Anke Engelke (59) und David Schütter zu sehen.

Im Verlauf der Serie kehrt Peppi mental in die Zeit seiner Jugend und seiner Clique, den "Chabos", zurück – eine Ära, geprägt von Klapphandys, LAN-Partys und Trashpop-Musik. Die Handlung wechselt auf zwei Zeitebenen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Neben der nostalgischen Atmosphäre geht es um persönliche Abgründe, toxische Männlichkeit und alte Freundschaften. Gastauftritte von Prominenten wie Sabrina Setlur (51), Jeanette Biedermann (45) und Mola Adebisi (52) verleihen der Serie zusätzliche Retro-Authentizität. Mit einer schnellen, verspielten Erzählweise und sorgfältig abgestimmter Musikgestaltung erweckt sie den Klang der Nullerjahre zum Leben.

Anke Engelke, die in der Serie in die Rolle von Martina Pfeffer schlüpft, ist bekannt dafür, ihrem Publikum humorvolle und zugleich tiefgründige Momente zu liefern. Die Schauspielerin, Moderatorin und Comedian hat im Laufe ihrer Karriere bereits zahlreiche Facetten ihres Talents unter Beweis gestellt und bleibt dabei stets ein Publikumsliebling. Ihre Teilnahme an der Serie verspricht somit ein weiteres Highlight ihrer abwechslungsreichen Laufbahn. "Chabos" richtet sich vor allem an Zuschauer, die sich an ihre eigene Jugend in den 2000er Jahren erinnern wollen.

ZDF Titelbild von "Chabos", Serie

ActionPress Johannes Kienast, Schauspieler

Getty Images Anke Engelke im Mai 2024

