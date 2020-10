Gute Neuigkeiten für alle Babylon Berlin-Anhänger! Am vergangenen Donnerstag wurden die letzten beiden Folgen der dritten Staffel im Free-TV ausgestrahlt. Jetzt konzentrieren sich die Macher der Erfolgsserie bereits auf die Fortsetzung, die im Jahr 1931 in Berlin spielen soll. Ein bisschen Geduld müssen die Fans allerdings noch beweisen, doch bald geben die Produzenten den Startschuss ab: Die Dreharbeiten für die vierte Staffel sollen schon Anfang nächsten Jahres beginnen!

Die Geschäftsführerin von ARD Degeto Christine Strobl bestätigte offiziell die Fortsetzung und gab einige Details preis: "'Babylon Berlin' wird fortgesetzt. Die Dreharbeiten für die 4. Staffel beginnen im Frühjahr 2021 in Berlin." Momentan befinden sich die Regisseure und Autoren in der Phase der Fertigstellung der Drehbücher. Auch die vierte Staffel basiert auf einem Roman von Volker Kutscher, "Goldstein". Die bisherigen Hauptdarsteller Volker Bruch (40) und Liv Lisa Fries (29) werden erneut die Rolle des Hauptkommissars Gereon Rath und die der Kriminalassistentin Charlotte Ritter übernehmen.

Ob die Zuschauer in der vierten Staffel auch wieder einige Drehorte wiedererkennen werden? Die bisherigen Staffeln wurden größtenteils nämlich an vielen bekannten Orten in Berlin gedreht. So dienten unter anderem das Rote Rathaus, der Alexanderplatz und das Rathaus Charlottenburg als Kulisse.

Anzeige

ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland/Frédéric Batier Babylon Berlin Titelbild

Anzeige

Wenzel, Georg Der "Babylon Berlin"-Cast bei der Premiere der dritten Staffel

Anzeige

Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film 2019 Szene aus "Babylon Berlin"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de