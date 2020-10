Was wurde eigentlich aus Kim Frank (38)? In den Neunzigern feierte der Sänger mit der Band Echt große Erfolge: Für ihren wohl größten Hit "Du trägst keine Liebe in dir" wurden die fünf Musiker sogar mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. 2002 löste sich die Gruppe jedoch auf – Kim startete daraufhin eine Solo-Karriere. Inzwischen ist es allerdings ziemlich ruhig um den Künstler geworden. Was macht er jetzt überhaupt?

Seit dem 20. Oktober ist Kim wieder hinter dem Mikrofon zu hören – allerdings nicht als Sänger, sondern als Podcaster: Auf Audionow startete die Audioreihe "Enthüllt", in der Frank als Autor, Regisseur und Erzähler fungiert. Der Fiction-Podcast ist inspiriert von wahren Begebenheiten und handelt von der Geschichte der Journalistin Nora Mertens (gesprochen von Pheline Roggan, 39), die den Skandal des Racial Profilings, also den Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz an deutschen Grenzen und in der Abschiebehaft, aufdeckt. Damit der Politik-Thriller-Podcast möglichst authentisch wirkt, hat Kim die 42 Sprecherrollen fast ausschließlich mit Filmschauspielern wie Axel Prahl (60) und August Diehl (44) besetzt.

Neben seiner Podcasttätigkeit ist Frank seit 2008 aber auch als Filmemacher, Kameramann und Editor für Musikvideos aktiv. Dabei arbeitete er bereits mit Musikern wie Andreas Bourani (36), Mark Forster (37) oder Udo Lindenberg (74) zusammen.

Kim Frank, Regisseur

Kim Frank, Sänger

Kim Frank, Musiker

