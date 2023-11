Ist Enie van de Meiklokjes schuld am Ende der Band Echt?

Diese Beziehung erregte 1999 riesige Aufmerksamkeit. Damals startete die Band Echt, bestehend aus den fünf Schülern Kim Frank (41), Kai Fischer, Andreas "Puffi" Puffpaff, Florian Sump (42) und Gunnar Astrup richtig durch. Die Jungs sorgten für große Euphorie – klar, dass auch die Beziehung von Frontmann Kim einschlagen würde wie eine Bombe. Er verschenkte sein Herz damals an die acht Jahre ältere Enie van de Meiklokjes (49). Drei Jahre später trennte sich die Band. Nun findet Kim deutliche Worte zu der Beziehung.

"Enie war meine erste große Liebe, die erste Frau, mit der ich verstehen durfte, was das Wort Liebe eigentlich bedeutet", erzählt er in der Doku "Echt – unsere Jugend", wie Bild zitiert. Doch die turbulente Beziehung zu der Moderatorin habe Kim auch von seinen Bandkollegen, den "wichtigsten Menschen in [seinem] Leben" entzweit: "Ich glaube, meine Beziehung mit Enie war der Anfang vom Ende von Echt." Das habe aber nicht an den anderen Bandmitgliedern gelegen, da auch sie große Sympathien für seine Freundin gehabt hätten.

Lange sollte die Beziehung zu Enie dann auch nicht halten: 2000 zerbrach die Liebe schon wieder. "Ich war jung, wusste nicht, was Beziehung für mich bedeutet [...]. Ich glaube, mir wurde schnell klar, dass ich für Monogamie nicht gemacht bin", erklärt Kim. Das habe er seiner Partnerin aber nicht kommuniziert, sondern sich direkt von ihr getrennt: "Heute ist mir natürlich klar, wie unfair das war."

Anita Bugge / Future Image Gunnar Astrup, Andreas Puffpaff, Kim Frank, Florian Sump und Kai Fischer von Echt im November 2023

Getty Images Enie van de Meiklokjes im Jahr 2004

Anita Bugge / Future Image Kim Frank, Sänger der Band Echt

