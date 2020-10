Für reichlich Nachschub ist gesorgt! Mit den spanischen Serien wie Élite und Haus des Geldes landete die Streaming-Plattform Netflix bei ihren Nutzern einen echten Volltreffer – immerhin landeten beide Formate auf einem der Top-Plätze der Beliebtheitsskala. Doch auch wenn beispielsweise der Krimi-Hit um die Bankräuber nach der fünften Staffel ein Ende findet, müssen die Fans nicht traurig sein – Netflix kündigte bereits sieben neue Originals aus Spanien an!

Um die neue Serie "Feria" werden Fantasy-Fans kaum drumherum kommen. Das Drama spielt sich während der 90er-Jahre in einem andalusischen Dorf ab. In den acht Folgen mit einer Länge von jeweils rund einer Stunde kommen zwei Teenager-Schwestern ihren Eltern auf die Schliche – diese sollen nämlich furchterregende Monster sein.

Das neue Originals-Format "800 Metros" ist hingegen äußerst geschichtlich geprägt. Die Doku-Miniserie handelt von drei Jugendlichen im Norden Spaniens. In drei Teilen wird verfolgt, was die Heranwachsenden dazu bewegte, 2017 die dschihadistischen Terroranschläge in Barcelona und Cambrils zu verüben. Bei dem Attentat kamen 17 Menschen ums Leben.

In der Serie "The Wanninkhof Case" dreht sich alles um einen lange zurückliegenden Gerichtsfall. Nach der Ermordung des Jugendlichen Rocio Wanninkhof wurde 2001 eine Geliebte von dessen Mutter Maria trotz mangelnder Beweise verurteilt. In den vergangenen Jahren wurde allerdings oftmals die Homosexualität der vermeintlichen Täterin für den Justizirrtum angeführt. Ob ihre Unschuld im Nachhinein bewiesen werden kann?

"El tiempo que te doy" dürfte wohl eine der emotionalsten Neu-Serien sein. In der Serie mit dem deutschen Titel "Die Zeit, die ich dir gebe" verkörpert Schauspielerin Nadia de Santiago eine junge Frau, die sich kurz zuvor von ihrem Partner Nico getrennt hat – allerdings kann sie trotz traumhafter Kulissen in Madrid und Andalusien die gemeinsame Zeit mit ihrem Ex nicht einfach hinter sich lassen.

Das spanische Stand-up-Special "Odio" garantiert einige Lacher. Dabei übersteht Dani Rovira erst kürzlich seine Krebserkrankung und inspiriert die Zuschauer nun durch die Erzählungen aus seinem Leben. Die Geschichten sind von einem äußert charakteristischen Sinn für Humor geprägt.

Der Horrorfilm "The Beast" ist nichts für schwache Nerven. In dem ersten Werk von Neu-Regisseur David Casademunt befindet sich eine junge Familie in einer Hütte mitten im Nirgendwo. So weit so gut: Allerdings taucht plötzlich ein unbekannter Gegenstand am Horizont auf, der jeden Tag ein Stück näher auf sie zukommt.

Die Serie "Idolo" regt zum Träumen an. In der Kurzformatreihe steht ein junger Fan im Mittelpunkt, der seinem Idol nacheifert. Kurz darauf soll er den größten spanischen Musikstar selbst ersetzen. "Unter dem Druck der Musikindustrie verwandelt Lazaro sein ganzes Leben in ein Spektakel und gibt sogar sein wirkliches Leben auf", verriet Netflix-Vizepräsident Diego Avalos bei der Präsentation des Formats.

