Wer traut sich, gegen Tedros Teclebrhan (37) alias Teddy Comedy anzutreten? Bereits im September vergangenen Jahres hatte sich der Comedian der Herausforderung gestellt und war in der Spielshow Schlag den Star gegen Sänger Max Mutzke (39) angetreten. Dabei zog er allerdings den Kürzeren und verlor haushoch das Duell. Dennoch lässt sich der Stuttgarter nicht unterkriegen. Tedros sucht nach einem neuen Gegner – und das in einer eigenen TV-Sendung!

Wie der Sender ProSieben nun in einer Pressemitteilung verriet, bekommt Teddy eine Wettkampfshow mit zwei Ausgaben. Für die Ausstrahlungen am 3. und 10. Dezember pausiert sogar die Castingshow The Voice of Germany. Der Ablauf der neuen Sendung "Teddy gönnt dir!" ist bereits bekannt: Demnach tritt der 37-Jährige in jeweils zehn Runden gegen Gäste aus dem Publikum an. Bei einem Sieg winkt dem Kandidaten eine Prämie von mindestens 1.000 Euro in bar auf die Hand. Gewinnt hingegen Teddy, so wandert das Geld in einen Jackpot, um den der nächste Kandidat kämpfen kann.

Auf volle Zuschauerränge müssen die Verantwortlichen der Show wegen der aktuellen Gesundheitslage allerdings verzichten. Doch das begrenzte Publikum könnte auch zum Vorteil werden: Die Chancen der Teilnehmer auf einen Sieg seien aus Sicht des Senders dadurch deutlich höher.

Tedros Teclebrhan, Comedian

Tedros Teclebrhan, TV-Bekanntheit

Tedros Teclebrhan, Webstar

