Am 31. Oktober ist es endlich wieder so weit – das allseits beliebte Halloween-Fest steht vor der Tür. Stars und Sternchen müssen dieses Jahr allerdings aufgrund der aktuellen Gesundheitslage auf ihre obligatorischen Partys verzichten. Vor allem Heidi Klums (47) legendäre Horror-Fete wird einigen Supportern fehlen. Doch Promiflash weiß, wie sich Fans an diesem Tag dennoch gruseln können: Hier sind die besten Horrorfilme für einen schaurig-schönen TV-Abend!

In einem Ranking listet die Filmwebseite IMDb einige Horrorklassiker nach den meisten Votes der Filmliebhaber auf. Auf Platz eins der besten Schocker-Streifen ist "Psycho" aus dem Jahr 1960 mit durchschnittlich 8,5 von 10 Sternen gelandet. Dicht dahinter finden Liebhaber den Kultfilm "Shining" von 1980 mit 8,4 von 10 Sternen am besten. Auf dem dritten Rang ist ebenfalls ein kultiger Streifen platziert: "Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" aus dem Jahr 1979 findet ebenfalls mit 8,4 von 10 Sternen große Beliebtheit bei den Zuschauern.

Von den aktuelleren Filmen hat es kein Streifen in die Top Ten geschafft, denn erst auf Platz 24 trudelt der Schocker "Get Out" von 2017 mit 7,7 von 10 Sternen ein. Etwas abgeschlagen – aber auch nicht zu verachten – sind die Filme "The Others" (2001) auf Rang 39 mit 7,6 von 10 Sternen oder der 2018 erschienene Horrorfilm "A Quiet Place" auf Platz Nummer 44 mit 7,5 von 10 IMDb-Sternen. Welcher Grusel-Blockbuster lehrt euch am meisten das Fürchten? Stimmt in der Umfrage ab!

United Archives GmbH Filmplakat zu "Psycho", 1960

United Archives GmbH Filmszene aus "Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt", 1979

Landmark Media Press and Picture Filmszene aus "A Quiet Place" mit Schauspielerin Emily Blunt

