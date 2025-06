"Mein Hobby": Carmen Geiss verwaltet ihr eigenes Vermögen

Carmen Geiss (60) hat jetzt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung interessante Einblicke in ihre persönliche Finanzverwaltung gegeben. Die Reality-TV-Ikone, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Geiss (61) seit 42 Jahren ein Millionenimperium aufgebaut hat, verriet, dass sie ihre Finanzen auch selbst in die Hand nimmt. "Um das gemeinsame Vermögen kümmert sich der Robert. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu, das ist bei ihm in guten Händen", erklärte Carmen. Sie verriet aber, dass sie sich ein eigenes "kleines" Vermögen aufgebaut habe, das sie mit viel Freude eigenständig managt.

"Ich habe eigene Aktien und bin sehr glücklich mit dem, was ich verwalte. Ich habe mein eigenes Geld. Das ist mein Hobby", erklärte sie. Besonders stolz ist sie auf eine Investition, die ihr eine sagenhafte Rendite von 900 Prozent eingebracht hat – zur Überraschung von Robert, der laut oe24 nicht an diese Aktie geglaubt hatte. "In einer Ehe hat man natürlich immer irgendwie so kleine Battles", fügte Carmen lachend hinzu. Dennoch bleibt die Unternehmerin zurückhaltend, wenn es um konkrete Zahlen ihres privaten oder gemeinsamen Vermögens geht. Stattdessen betonte sie, wie sparsam sie sei: "Ich weiß, was die Butter kostet."

In der TV-Show Die Geissens gewähren sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben voller Luxus und Glamour – doch hinter den Kulissen läuft nicht immer alles rund. Vor Kurzem erlebte das Paar einen brutalen Überfall, der ihr Leben erschütterte. Trotzdem blickt Carmen nach vorn und konzentriert sich weiterhin auf ihre Leidenschaften, zu denen vor allem auch der verantwortungsbewusste Umgang mit ihrem Vermögen gehört. Nach mehr als vier Jahrzehnten an der Seite von Robert Geiss ist ihr diese persönliche Freiheit wohl besonders wichtig.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im März 2025

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Reality-TV-Bekanntheit