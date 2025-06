"Bin dann weg": Dieter Bohlen fürchtet zu hohe Steuern

Der ehemalige Chef-Juror bei Formaten wie DSDS und Das Supertalent Dieter Bohlen (71), der einem breiten Publikum als Pop-Titan bekannt ist, sorgte mit seinen jüngsten Äußerungen für Aufsehen. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal BENU Solutions sprach der Musiker offen über seine Ängste, Teile seines Vermögens zu verlieren. Sollte es in Deutschland zu einer Anhebung der Steuern kommen – etwa durch die Einführung einer Vermögenssteuer –, schließt Dieter einen Umzug ins Ausland nicht aus. "Wenn hier alles Käse ist, bin ich dann in sechs Stunden weg", erklärte der 71-Jährige. Dabei betonte er, bereits fast die Hälfte seines Einkommens an Steuern abzuführen.

Der Ex-Freund von Nadja Abd el Farrag (✝60) hat in seiner langen Karriere immense Erfolge gefeiert: An der Seite von Thomas Anders (62) verkaufte er mit Modern Talking über 180 Millionen Tonträger, und als Produzent und TV-Juror verdiente er Millionen. Doch wie hoch sein Vermögen tatsächlich ist, bleibt ein Geheimnis. Während Schätzungen zwischen 135 und 250 Millionen Euro variieren, hat Dieter selbst diese Zahlen oft zurückgewiesen. Trotz seiner Sorgen um mögliche Steueränderungen versicherte er gegenüber Bild, dass seine Familie durch Tantiemen und GEMA-Einnahmen langfristig abgesichert sei – selbst Jahrzehnte nach seinem Tod.

Privat lebt der Pop-Titan in einer festen Partnerschaft mit Carina Walz. Mit ihr hat er zwei Kinder, die zu den insgesamt sechs Nachkommen aus seinen Beziehungen zählen. Dieter betonte in Interviews immer wieder, wie wichtig ihm die Sicherheit seiner Familie ist. Gleichzeitig ist ein Umzug ins Ausland unter Prominenten keine Seltenheit. Viele seiner Kollegen haben sich bereits steuerfreundlichere Orte wie die Schweiz oder die Vereinigten Arabischen Emirate ausgesucht. Es bleibt abzuwarten, ob der ehemalige DSDS-Juror tatsächlich seine angekündigte Abreise umsetzt – oder ob er auch künftig in Deutschland bleibt.

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

ActionPress Thomas Anders und Dieter Bohlen, 1998

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz