Papst Benedikt XVI. (93) musste sich im vergangenen Juli für immer von seinem geliebten Bruder Georg Ratzinger verabschieden. Der Priester war im Alter von 96 Jahren verstorben. Kurz vor dessen Tod reiste der emeritierte Papst noch einmal von Rom nach Regensburg, um Abschied zu nehmen. Jetzt wird bekannt: Georg Ratzinger hinterließ seinen Besitz seinem jüngeren Bruder, doch der 93-Jährige schlug das Erbe aus.

Wie Bild am Sonntag berichtet, sollten die Besitztümer – vor allem Kompositionen, Noten der Regensburger Domspatzen und eine kleine Bibliothek – komplett in den Besitz des ehemaligen Papstes übergehen. Doch Joseph Ratzinger, wie Benedikt XVI. mit bürgerlichem Namen heißt, habe abgelehnt. "Er trägt die Erinnerungen an ihn im Herzen. Benedikt ist 93 Jahre alt. Da muss er keine materiellen Dinge mehr ansammeln", erklärte ein Insider.

Nachdem Benedikt das Erbe ablehnte, geht dieses nun an den Heiligen Stuhl über. Das habe Georg Ratzinger in seinem Testament so geregelt. "Der emeritierte Papst wird sicherlich trotzdem das eine oder andere Erinnerungsstück bekommen", meinte die Quelle. Dazu könnten zum Beispiel verschiedene Fotoalben der Familie Ratzinger gehören.

