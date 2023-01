Abschied von Papst Benedikt XVI.: So war seine Trauerfeier

Ein gebührender Abschied! An Silvester verstarb der emeritierte Papst Benedikt XVI. (✝95) nach langer Krankheit. Nun war es an der Zeit, Abschied von dem einstigen Oberhaupt der katholischen Kirche zu nehmen: Auf dem Petersplatz in Rom versammelten sich rund 50.000 Menschen, um den Gottesdienst und der Trauerfeier beizuwohnen. Unter anderem hielt Papst Franziskus I. (86) eine Predigt und auch einige hochkarätige Gäste wie Olaf Scholz (64) oder Königin Sofia von Spanien (84) nahmen an dem Ereignis teil.

