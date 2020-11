Große Trauer um Stephan Orlac – der Serien-Darsteller ist tot. Bekanntheit erlangte der Schauspieler in erster Linie durch die ZDF-Familienserie "Die Wicherts von nebenan", in der er von 1986 bis 1991 die Hauptrolle des Familienoberhauptes Eberhard Wichert übernahm. Auch in einigen Tatort-Episoden war der gebürtige Düsseldorfer zu sehen. Zuletzt stand er vor 22 Jahren für den Rosamunde-Pilcher-Film "Rückkehr ins Paradies" vor der Kamera. Nun bestätigte seine Agentin Christina Gattys die traurige Neuigkeit: Im Alter von 89 Jahren ist Orlac im Kreise seiner Familie gestorben.

Bereits am 1. November verstarb der TV-Star an Altersschwäche, wie Gattys gegenüber Bild heute schilderte: "Er wurde immer schwächer. Er hat sich ja schon vor einigen Jahren aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen." Die Autogrammwünsche seiner Fans habe Orlac allerdings bis zum Schluss immer noch sehr gerne beantwortet. Zuletzt lebte er zurückgezogen außerhalb Münchens in Bayern.

Aufgewachsen ist er allerdings auf der Insel Rügen und begann seine Karriere anschließend am Schauspielhaus Bochum, das er 1971 verließ. Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau, die Schauspielerin Elke Arendt, und den gemeinsamen Sohn Sebastian. Dieser ist selbst als Regisseur, Buchautor und Konzeptkünstler tätig.

