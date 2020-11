Früh übt sich! In der Vergangenheit hat Fußballer Stuart Holden (35) schon des Öfteren mit spektakulären Bildern auf sich aufmerksam gemacht. Der gebürtige Schotte und seine älteste Tochter Kennady haben ganz offensichtlich Spaß daran, krasse Hebefiguren zu trainieren und sie auf Fotos festzuhalten. So balancierte die kleine Dame im Herbst unter anderem gekonnt auf der Hand ihres Papas. Mittlerweile hat Kennady aber ernsthafte Konkurrenz bekommen: Auch ihr neugeborener Bruder scheint akrobatisches Talent zu haben: Baby Remington steht schon jetzt kerzengrade auf Daddys Handfläche!

Auf dem Instagram-Kanal des einstigen US-amerikanischen Nationalspielers ist ein ziemlich beeindruckender Beitrag zu finden. In einem grünen Strampler steht der kleine Hosenmatz freihändig in der Hand seines Vaters und balanciert wie ein Profi. "Wir haben einen Debütanten in der Baby-Balance-Gruppe – mit nur 4,5 Monaten", schreibt Stu superstolz zu der Vater-Sohn-Aufnahme. Das sportliche Talent wurde dem Kleinen wohl von seinem Elternteil in die Wege gelegt.

Gut, dass Remington mit seinen wenigen Monaten noch nicht ganz so viel Gewicht auf die Waage bringt wie seine ältere Schwester. Denn die macht ihrem Papa die Armhaltung beim Hand-Balance-Akt gar nicht so leicht. "Baby Balance ist jetzt Big Girl Balance!", schrieb der 35-Jährige vor einigen Wochen unter einem anderen Post mit seiner Erstgeborenen.

Instagram / stuholden Stuart Holden mit seiner Tochter im September 2020

Instagram / stuholden Stuart Holden und seine Kinder Remington und Kennady

Instagram / stuholden Stuart Holden und seine Tochter

