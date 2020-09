Diese kleine Dame ist genauso sportlich wie ihr berühmter Vater! Der einstige Fußballer Stuart Holden (35) ist von Berufs wegen extrem fit. Immerhin spielte er in der Vergangenheit jahrelang in der US-amerikanischen Nationalmannschaft. Seit Kurzem ist der Kicker zweifacher Vater und scheint darauf zu achten, dass seine Kinder ebenfalls viel Spaß an Bewegung entwickeln: Immerhin turnt seine Erstgeborene, Kennady, schon wie ein Profi!

Mit einem neuen Instagram-Schnappschuss verzückt Stuart seine Fans: Darauf führt er gemeinsam mit seiner Tochter eine Sporteinheit durch, die bei ihnen schon Tradition hat: Der 35-Jährige stemmt Kennady mit nur einer Hand in die Höhe, während die Vierjährige dabei ganz souverän eine gerade Haltung einhält! Die Übung hatte der stolze Papa schon mit der Kleinen trainiert, als sie noch deutlich kleiner war. Dass sie nun nicht mehr ganz so leicht ist wie damals, merkt er inzwischen offenbar ganz deutlich. Er scherzt nicht nur, dass er seinen Arm nicht mehr ganz so hoch halten könne wie früher, sondern schreibt in seinem Post auch: "Baby Balance ist jetzt Big Girl Balance!"

Wie lange das Vater-Tochter-Gespann die Turnübung wohl noch durchführen kann? Das fragen sich offenbar auch die Fans: "Ich kann es nicht abwarten zu sehen, ob du dasselbe noch in zehn Jahren machst", kommentiert ein Follower des gebürtigen Schotten.

Instagram / stuholden Fußballer Stuart Holden mit seiner Tochter

Instagram / stuholden Sportler Stuart Holden mit seinen Kindern, 2020

Instagram / stuholden Stuart Holden und seine Tochter

