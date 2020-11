Diese junge Lady ist die neue Miss USA 2020! Seit 1952 wird auf dem jährlich ausgetragenen Schönheitswettbewerb von der Jury die schönste Frau der Vereinigten Staaten ermittelt. Am häufigsten ging der Titel bisher an Damen aus dem US-Bundesstaat Texas. Doch dieses Jahr wurde eine Beauty aus Mississippi gekrönt. Kandidatin Asya Branch (22) konnte sich bei der Misswahl in Nashville, Tennessee, gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen: Promiflash stellt euch die "Miss USA 2020" vor!

Die 22-Jährige verschlug der Jury wohl nicht nur wegen ihres makellosen Äußeren den Atem, sondern auch wegen ihrer beeindruckenden Persönlichkeit. So erklärte die Schönheit während des Wettbewerbs, dass es ihr eine Herzensangelegenheit sei, sich für Kinder einzusetzen, deren Eltern im Gefängnis sitzen. "Ich bin als Kind eines inhaftierten Elternteils aufgewachsen. Ich habe gelernt, dass Inhaftierung eine gemeinsame Familienstrafe ist", erklärte Asya.

Dennoch sei sie dankbar für ihren bisherigen Lebensweg. Der habe sie zu dem gemacht, was sie heute sei. Mit ihrer starken Persönlichkeit und ihren überzeugenden Performances konnte sich Asya gegen 51 Miss-USA-2020-Anwärterinnen durchsetzen. Zunächst mussten sich die Ladys im Abendkleid präsentieren. Die besten 16 durften dann schließlich noch im Badeanzug vor der Jury posieren.

Instagram / asyadanielle Asya Branch im Mai 2020

Instagram / asyadanielle Asya Branch, Model

Instagram / asyadanielle Asya Branch, November 2019

