Die Musikwelt trauert um Mo3. Der US-amerikanische Rapper hatte sich in den vergangenen Jahren mit seinen Songs wie "Broken Love", "Mop Wit It" oder auch "No Feelings" eine große Fangemeinschaft aufgebaut. 2019 feierte er mit dem Remix "Everybody" gemeinsam mit seinem Kollegen Boosie Badazz große Erfolge. Doch jetzt machte eine traurige Nachricht die Runde, denn der Musiker kam auf tragische Art und Weise ums Leben: Mo3 wurde erschossen.

Laut einem Bericht von TMZ sei der Rapper am heutigen Mittwoch im Alter von nur 28 Jahren verstorben: Nachdem er gegen Mittag in Dallas im US-Bundesstaat Texas von einem Mann angeschossen worden sei, sei er seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen. Augenzeugen berichteten, dass Mo3 nach einer bedrohlichen Annäherung des Täters versucht haben soll, zu flüchten. Der Mann habe daraufhin die Verfolgung aufgenommen, mehrere Schüsse abgegeben und den Rapper dabei in den Hinterkopf getroffen.

Das Motiv sowie nähere Details zur Tat sind bislang nicht bekannt. Jedoch habe der Schütze nicht nur den Rap-Musiker, sondern zudem auch einen unschuldigen Passanten getötet. Ein weiteres Opfer sei mit leichteren Verletzungen in eine Klinik transportiert worden, wo es medizinisch behandelt werden musste.

