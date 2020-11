Große Trauer um Des O'Connor! Der Brite galt als einer der erfolgreichsten Entertainer Großbritanniens. Seit 40 Jahren flimmerte ununterbrochen die eigenen Shows des Sängers über die englischen TV-Bildschirme. So liefen unter anderem in den vergangenen Jahren die Sendungen "Des O’Connor Show", "Des O’Connor Tonight" und "Today with Des and Me". Doch jetzt müssen sich Familie, Fans und Freunde von dem Musiker verabschieden: Des ist im Alter von 88 Jahren verstorben!

Des' Agent und Freund der Familie, Pat Lake-Smith, bestätigte Daily Mail, dass der "Neighbours"-Interpret friedlich im Schlaf gestorben sei. Er sei eine Woche zuvor ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er in seinem Haus in Buckinghamshire gestürzt war. Obwohl es ihm nach dem Unfall zunächst schnell wieder besser ging, habe sich sein Zustand plötzlich verschlechtert, berichtete Pat.

"Des wurde von absolut jedem geliebt. Es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten", würdigte Pat seinen verstorbenen Freund. Des' sei der ultimative Entertainer gewesen – er hätte es geliebt, auf der Bühne zu stehen und das Publikum zu unterhalten, hieß es weiterhin. Des hinterlässt neben seiner Lebensgefährtin Jodie Brooke Wilson einen Sohn namens Adam und seine vier Töchter Karin, TJ, Samantha und Kristina.

Anzeige

Getty Images Des O'Connor bei "Sunday Night at the London Palladium" im Jahr 1960

Anzeige

Getty Images Des O'Connor mit seiner Partnerin Jodie Brooke Wilson und ihrem gemeinsamen Sohn Adam

Anzeige

Getty Images Des O'Connor mit Lena Zavaroni in London, 1984

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de